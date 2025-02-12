2蚊長者乘車優惠　議員倡60億封頂　60至64歲補貼額30%

在巨額財赤下要達致收支平衡，除了開源就是節流。對於政府表明長者2蚊乘車優惠要改，議員林順潮建議預算以60億港元封頂，若有剩餘可用於其他老人福利，將來經濟狀況好轉可視乎情況提升。

對於有建議出行數次設限，他認次值得商榷，事關年紀越大病痛愈多，更需要多些出行，而出行其中一個目的就是去看醫生。鑑於目前60歲以上的長者群體，60至64歲佔比約35%，但去年的乘車補貼卻達到64%，由於他們不是最需要資助的一群，建議將補貼額控制在30%之內。由於有封頂措施，或會驅使他們把出行的路線改一改，以減少濫用。

他又認為公共交通營運商亦應共度時艱，為享受長者出行資助人士負擔50%的車費開支。如果65歲以上長者每天交通資助額1,000港元，實際上未必完全用得盡，若花800港元，有剩的日後可以再調整。他認為這是一個中間落墨的方案，亦十分因應香港的財政狀況。

面對龐大財赤，他認為政府開支需方位「落藥」或「開刀」，但若公務員減薪，擔心會惹來其他僱主倣效，形成連鎖反應導致通縮，經濟下行壓力更大。他認為凍薪、瘦身、肥雞餐的做法會較為可取，若果形勢嚴峻到必須減薪的地步，他同意一視同仁，包括立法會議員和問責官員。

他認為一旦減薪宜3年為一個周期，如果3年能減到8-10%該見到效果，但減薪應盡量避免在今年實行，明年才展開。