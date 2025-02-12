科大未憂削撥款影響辦第3間醫學院　將以正式醫規格籌備建議書

政府在千億財赤下有意削減大學撥款開支，而香港科技大學爭取開辦本港第3間醫學院。校長葉玉如出席傳媒新春團拜時表示，開辦醫學院所需的經費很多，但亦相當重要，因為現時香港缺乏醫生，加上科技進步下，本港有需要培育一些不僅要有豐富臨床經驗，也要有研究思維的醫生。另外有消息指政府不排除以聯合方式開辦第3間醫學院，葉指目前未收到來自政府的相關資訊，相信之後會再商討如何方式開辦才是最合適。

3月17日為遞交醫學院建議書的截止日期，葉玉如指團隊正非常努力將建議書寫好，她指出建立醫學院非一件簡單的事，過去一年都向其他世界頂級醫學院學習，如何才可令學生得到最好的學習環境，希望科大的醫學院一定要最高水平及國際化與創新。葉又認為其他有意申辦醫學院的大學各有獨特優勢，科大作為首間研究型大學，研究實力雄厚，認為以科技作為基礎，融合醫學，會有很好的效果。協理副校長馮志雄亦指，雖然科大仍未正式成為醫學院，但會以正式醫學院的規格進行籌備工作。

被問到如何應對削減撥款，葉玉如指一定不會削減教師人手，以保持教學質素。馮志雄指出，教資會的撥款分教學及研究兩部分，他相信削減教學部分的撥款的機會不大，因當局想打響「留學香港」品牌，「冇理由你想打響品牌又減」，可能在研究部分有所調整，他又指會以籌款等方式，盡量減少影響。副校長（行政）譚嘉因則指，包括科大在內，各大院校的財政盈餘都預留用於一定項目，以幫助學生教學、研究等，佔盈餘超過8成。