高科院料明年完成學術評審　冀升格應科大

因應綠色經濟轉型成大勢所趨，有院校推出氫能教育及人才培訓中心，通過互動教學增加公眾對相關產業的認識，預計今年9月向公眾開放。另外，該院校料明年內可完成多兩個學科範圍評審，期望可於明年內升格為應用科學大學。就假學歷問題，該校表示一直有措施仔細驗證學生學歷，如發現在學學生的學歷證明出現問題，會要求學生解釋，強調未釋除疑慮前不會頒授證書。

政府推出《香港氫能發展策略》着力探討相關發展的可能性，高科院聯同海外院校及本地不同企業設立氫能教育及人才培訓中心。高科院校長劉建德表示，中心將設有氫能源轉化儀器模型，透過互動教學增加學生和公眾對相關產業的認識，同時又會舉辦論壇加深公眾對氫能認識，推動可持續再生能源於社會發展。

另外，該校已在「運動及康樂管理」學科範疇通過香港學術及職業資歷評審局的學術評審，為該校取得的首個學科範圍評審資格，冀餘下的「建造環境」及「資訊科技」兩個審批過程順利，料明年符合升格大學的要求。校方又透露正就不同範疇與同屬應科大聯盟成員的東華學院合作，而該校去年11月獲批開辦首個碩士課程，校方指課程大受內地生歡迎，首屆取錄約300名學生，剛於本月開班。

本港去年共發生近9.5萬宗罪案，當中近半是騙案，更有內地來港的大學生接二轉三「中招」。校方表示，因應情況早已安排小組跟進內地生，有不同措施協助學生，包括安排職員進入課室宣傳防騙信息，如果學生不幸被騙，校方亦會提供適當支援。此外，假學歷風波籠罩大專院校，校方表示一直有措施仔細驗證學生學歷，例如要求頒授相關證書的院校提供學歷正本，如學生擁有海外學歷，校方會檢查相關學生簽證。校方續稱，如發現在學學生的學歷證明出現問題，會先要求學生解釋，強調未釋除疑慮前不會頒授證書。