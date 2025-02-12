NJZ歌迷批門票出錯日子　Cityline反駁一半查詢從未選對日子

南韓人氣女團NewJeans改名NJZ後下月23日將首度來港參與ComplexCon。不過早前有購買門票的歌迷懷疑售票系統出錯，在成功交易後發現門票變成沒NJZ的日子。售票網站Cityline今(12日)再次回應事件，稱分析用戶軌迹及行動紀錄後，並沒發現系統異常，購買紀錄與用戶選擇的門票一致；又說接獲查詢的用戶中，一半未曾嘗試選擇有NJZ的3月23日門票。

Cityline表示，收到客戶查詢後已迅速成立專案小組跟進，並聯絡消委會了解。技術人員調查所有收到的個案後，發現一半個案從未選擇3月23日門票；20%個案是機械人或使用非官方授權的程式嘗試直接購買；15%個案曾選擇不同日期的門票，但最終選擇3月23日以外日期，並在稍後步驟確認並完成交易。另有5%個案曾使用多個瀏覽器頁面，部分選擇23日門票的頁面因超時無法完成交易，最終在未超時頁面選擇了其他日子門票，並完成交易。

Cityline提到所調查的個案均按內部指引嚴格進行，按照用戶提供的資料及交易編號等，逐一查系統的用戶軌迹及行動紀錄，再參考交易紀錄的詳細步驟分析。Cityline續指已與主辦單位及消委會聯繫，又說由於發現部分個案的用戶使用機機械人或使用非官方授權的程式嘗試直接購買門票，已向執法部門備案。而ComplexCon今日下午4時公開發售門票，改為只賣3月23日的門票。