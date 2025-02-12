菲美加南海聯演　解放軍例行巡航回應

菲律賓武裝部隊周三（12日）宣布，菲律賓、美國和加拿大的海軍和空軍當天在南海舉行「多邊海上合作活動」聯合巡航。中國解放軍南部戰區發言人田軍里空軍大校同日宣布在南海海域進行例行巡航。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner）發表聲明指，多邊海上合作活動展示參演方加強區域和國際合作的集體承諾，以支持自由開放印太地區，演習可望提升參與海空單位的合作與協同。菲律賓武裝部隊公共事務辦公室主任特立尼達（Xerxes Trinidad）透露，多邊海事合作活動在北呂宋司令部聯合作戰區舉行。

南部戰區指摘，近期菲律賓多次拉攏域外國家組織所謂聯合巡航，企圖通過軍事挑釁和輿論鼓譟，掩蓋其非法侵犯中國海洋權益、蓄意破壞南海地區和平穩定的事實。中國在南海領土主權和海洋權益具有充分歷史依據和法理依據，不容置喙和侵犯。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衞國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海軍事活動盡在掌握。

中國外交部發言人郭嘉昆同日在例行記者會重申，關於美國在菲律賓部署中程導彈問題，中方已多次闡明其嚴重危害和堅決反對立場。在中導問題上，菲方一再自食其言、背信棄義。中方絕不會坐視自身安全利益受到危害或威脅，敦促菲方改弦更張，作出真正有利於菲國家和人民根本利益戰略選擇，不要在中導等問題上一錯再錯。