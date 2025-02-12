屠龍小隊認罪男另涉管有彈弓刀　今判加刑5個月

「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌計劃放置或引爆炸彈及串謀殺警，部分被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（反恐條例），是律政司首次引用該罪檢控。案中14人被控，其中一名32歲男子承認無牌管有槍械及彈藥等罪，被判囚9年。而該名男子另涉於2020年在沙田廣源邨管有彈弓刀及沒有展示有效車牌而被控，被告今(12日)於沙田裁判法院承認一項「管有違禁武器」及一項「偽造文件」罪，被署理主任裁判官鄭紀航判處監禁9個月，部份刑期與無牌管有槍械的案件分期執行，故被告最終需加刑5個月。

被告陳玉龍（現年32歲）在首宗反恐案中承認串謀無牌管有槍械及彈藥罪及無牌管有槍械及彈藥罪，於去年11月在高院被判囚9年。在本案中，被告被控共6項控罪，他承認當中兩罪，餘下兩項「沒有展示登記號碼」罪及兩項「沒有展示有效車輛牌照」罪則獲撤回。被告承認的控罪指他於2020年1月17日，在香港沙田廣源邨廣松樓一單位管有一把以彈簧露出刀刃的刀；及在同日於沙田廣源邨停車場，意圖欺詐而使用文件，即一個UY 2252登記號碼。

案情指警員於案發當日早上在廣源邨廣松樓外截停被告，以「無牌管有火器及彈藥」罪拘捕他，並將他帶返廣松樓的住所。警員在搜身時，於被告身上的皮帶，找到一把有彈簧裝置彈出刀刃的刀。被告於警誡下承認管有該刀，又指是在廣華街一間店鋪購入。而被告亦擁有3架電單車，警員搜查廣源邨停車場內被告擁有的一架電單車，發現該電單車的車牌，與其登記車牌號碼不同，並在電單車的車尾箱內，發現其登記車牌。被告其後承認，由於該電單車的登記車牌號碼，不能在該停車場泊車，於是他更換了車牌，瞞騙停車場管理員。

案件編號：STCC 282/2020