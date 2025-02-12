去年地盤逾2300項檢控　工權會斥勞保及致命意外同罰則「好離譜」

近年發生多宗涉及新工程建築地盤的嚴重意外，港府今日(12日)表示，去年勞工處共進行了74,410次地盤安全巡查，發出4,565張「暫時停工通知書」/「敦促改善通知書」，按年增加153張；檢控方面則提出2,331項。工業傷亡權益會向東網表示，個案中的罰款極少，且普通巡查揭發無買勞保的罰則，與發生致命意外同樣只罰數千元，直言無法接受「好離譜」，認為應上調最高罰款上限。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆立法會議員質詢指，在2024年新工程地盤的巡查及執法方面，勞工處進行了共29,805次地盤安全巡查，並發出2,999張「敦促改善通知書」，比2023年的2,985張增加14張；另提出1,549項檢控。至於去年維修、保養、改建及加建工程地盤的巡查及執法，勞工處進行了共44,605次地盤安全巡查，並發出1,454張「暫時停工通知書」/「敦促改善通知書」，比2023年1,315張增加139張；另提出782項檢控。

孫玉菡又稱，就2018年至今年上月26日，發生22宗致命工業意外個案，其中5宗意外的僱主因在意外發生時沒有投購僱員補償保險而被勞工處檢控，但個案中判得最重的罰款額也只是2.5萬港元。

工權會總幹事蕭倩文向東網稱，個案中的罰款極少，「我哋已經嘈咗好耐」，沒有購買保險最高的罰款上限是10萬港元和監禁半年，「但見咁耐都係幾千蚊為主」，形容非常憤怒，若是普通巡查發現無買勞保，「你罰佢幾千蚊都仲可以，無發生致命意外」，但發生致命意外同樣罰數千元，坦言「真係無辦法接受，因為好離譜」。她認為法庭若可以就最高的罰款上限上調，可以發揮更多功能。