廉署起訴4人涉貪23萬元　換取兩日本連鎖店2500萬翻新項目

廉政公署今日(12日)落案起訴一名設計顧問公司時任職員，涉嫌串謀從3名人士收賄逾23萬港元，以協助兩間工程承辦商獲取兩項日本連鎖店翻新項目，涉及工程費用共逾2,500萬港元。

4名被告分別為彭嘉倩(41歲)，亞洲創造有限公司(亞洲創造)時任市場推廣主任；李寶華(34歲)，創崎設計建材工程有限公司(創崎)董事及股東；彭慧賢(50歲)，創崎時任工程監督；及翁楚智(46歲)，富銘工程有限公司(富銘工程)營運者。4人同被控一項串謀代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。案件明日(13日)在九龍城裁判法院進行答辯。

在2019年，亞洲創造為設計顧問公司獲判授兩個店舖翻新項目，分別涉及連鎖藥妝店「東京生活館」一間九龍分店，以及連鎖超級市場「日本唐吉訶德」(Donki)的澳門店。案發時，彭嘉倩為亞洲創造的市場推廣主任，負責協調工程承辦商及安排招標工作，並就該兩個翻新項目，提交報價單及標書予亞洲創造或Donki甄選。創崎及富銘工程則為兩間工程承辦商，分別由李寶華在香港及翁楚智在澳門成立。

控罪指4名被告涉嫌於2019年6月至2022年1月期間，串謀使彭嘉倩從同案3名被告接受賄款逾23萬港元，以協助3人獲上述兩項由亞洲創造管理的翻新項目。該兩個翻新項目涉及工程費用共逾2,500萬港元。亞洲創造及Donki在廉署調查案件期間提供全面協助。