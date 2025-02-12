一夫一妻婚姻制議案10議員棄權　葉劉爆有重量級人物要求支持

立法會今日(12日)通過「守護本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度」的議員議案，但當中有10名議員投棄權票，包括林素蔚、田北辰、葉劉淑儀、黎棟國、陳家珮、容海恩、陳紹雄、林筱魯、江玉歡及何敬康。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀爆料，指自己前一天收到「重量級人物」要求支持議案，雖然不想得罪選委，但難以支持。她指本港1971年改革婚姻條例後遭廢除妾侍，國際上也有一夫一妻外的制度，同樣有「common law wife」域權力。

她又指中國多年來傳統是實行「一夫一妻多妾」，「（一夫一妻）不能說是我們傳統」。對於議案促請政府「防範和抵制不良文化」，她指婚外情正屬不良文化，「作為一個女性，我最反對有人有婚外情，如果我有黨員有婚外情，我絕不姑息，是否都要抵制這些？抵制甚麼？」

她表示，不滿現時有人炫耀自己作為情婦獲得財富，並得傳媒報道，認為相關行為才是不良。她指社會上關係的問題並非非黑即白，亦反問何謂「不良文化」。她指法庭已表明，本港婚姻制度不包括同性關係，但避免歧視需要替代框架，強調要尊重本港法治制度。

提出議案的議員指近年有很多以平權、反歧視、多元的口號下，衝擊和侵蝕傳統價值觀，而早前的岑子杰案件，藉著海外註冊的同性婚姻，來攻擊本地固有的制度，又指沒有理由在現行的婚姻條例下，不給予他海外同性婚姻的法庭地位，結果獲終審法院裁定勝訴。但為了維持本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度並重新予以保護，究竟如何處理終審法院的判決，必要時議會可以取締有關的判決。

法律界議員林新強認為要尊重法院判決，法院是考慮法律原則而非政治。但他說婚姻制就是社會和政治問題，現在立法會討論，立法會代表人民意志。他說普通法原則授權立法會修改法例，可凌駕法庭判例法，因此認為議案重要。

另一議員周浩鼎稱，本身打算提出修正案，但同時對截止時間有誤會。他說自己和政黨尊重不同性取向，但動搖社會家庭價值倫理就是「社會之間嘅事」。他指現時社會有誤解，擔心一男一女的婚姻制度不復存在，有反問「兩個爸爸、兩個媽媽，就加埋領養小朋友」，教科書如何教小孩。

議員謝偉銓表示，認為守護婚姻制度等於歧視或打壓人權自由是偷換概念，人權自由亦並非完全不受限制，不能破壞社會約定俗成的倫理道德觀念。他指政府近年在多宗同性伴侶福利官司中敗訴，對道德倫理造成衝擊，政府不能說「尊重法庭裁決同個人嘅選擇」就不作為，應帶頭宣揚傳統倫理道德。他又認為大學要在校園內推動正確男女關係同倫理道德觀念。

另一議員江玉歡說，現代法律亦要回應社會多元化現實，認為性小眾被標籤化前也是「人」。她認為，雖然傳統文化和現行法律難以認可性小眾的婚姻關係，但亦給予基本生存空間及保障。她指出，政府要通過法律技術，將多元價值納入可治理框架。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府基本法保障一夫一妻、一男一女的婚姻制度，並以此為基礎、不應偏離。他指政府相關部門會商討，如何加強宣傳。他表示，政府尊重不同性傾向人士，雖然終審法院表示須提供替代框架，但亦強調相關結合不等於以婚姻。