都大獲贈張愛玲手稿遺物　建立數碼典藏傳承瑰寶

著名作家張愛玲在華語文壇地位舉足輕重。今年恰逢她逝世30周年，香港都會大學獲得張愛玲遺產管理人宋以朗及宋元琳捐贈一批珍貴文獻及遺物，包括張愛玲的手稿、個人物品，以及與摯友宋淇和宋鄺文美夫婦等人往來的書信，呈現張愛玲創作歷程及宋淇夫婦對張愛玲的作品以至其個人發展的影響，而通過今次捐贈這批文獻及物品真跡將永久存放於都大，為文學界及研究學者們增添一筆文化遺產，並進一步推動中國現代文學研究及數碼人文創新發展。

都大於今日(12日)舉行捐贈儀式，今次捐贈包括張愛玲和宋淇夫婦的手稿和遺物共數千件，現場率先展出部分藏品，包括張愛玲的作品手稿、與宋淇夫婦的書信及個人照片等，以及宋淇與其他文壇泰斗，如錢鍾書的書信交流，反映他在文化界留下的足印和貢獻。

宋以朗表示，作為張愛玲和父母的遺產管理人，最大的心願就是希望藉着捐贈，讓他們3人的手稿和遺物均得以妥善保存，作研究和推廣文學之用。希望通過都大推動現代文學作品的保育、傳承和研究，讓更多人從不同角度認識3人的作品，並提升香港以至世界各地人士對華語文學界的認識和興趣。

都會大學校長林群聲指，相信今次捐贈是華文世界中最大型的張愛玲及宋氏夫婦展覽館藏，又表示都大肩負使命推動學生增進知識及提升研究，而數碼人文及文學正是大學重點研究領域之一。這批文化遺產落戶都大，為大學及相關文學研究注入新動力，有助促進跨學科、跨機構、跨地域的研究，深入探討中國現代文學，並推動文化傳承。