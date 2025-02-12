元朗父子被謀殺案父親疑持有多幅土地　涉及多宗官司均敗訴

元朗宏達路振興新村36座地下發生的謀殺案，一對姓文父子(93及69歲)身中多刀死亡，該93歲死者「文叔」在元朗新田一帶疑持有多塊土地，且曾就地皮與發展商多次對駁公堂。據法庭的判詞，當中涉及3宗官司，文叔均被判敗訴，並需支付訟費。最新一份判詞於今日(12日)由區域法院暫委法官吳港發頒下，涉及一幅現為廢棄池塘的土地，文叔佔有9分之1業權，其餘業權現為發展商擁有。判詞指，發展商曾以243.5萬港元收購文叔業權，文叔還價逾2378.2萬港元，未能完成交易。發展商遂要求分劃土地，法官認為文叔的還價不合理，終頒令分劃土地。

據判詞紀錄，文叔曾與分別與3間發展商對簿公堂，涉及3組不同的土地，均是他早年和8名兄弟共同繼承的土地，故他有9分之1的業權。發展商分別成功收購其餘8兄弟的業權，並向文叔查詢是否願意出售剩餘業權，惟雙方談判不果，最終衍生官司。就首兩宗案件，判詞均接納發展商的建議，認為應分劃土地。

就次案涉及文叔持有的4幅不規則土地，發展商於2022年獲城規會批准在地段附近興建過渡性房屋，要求法庭頒令出售文叔的用地。法庭接納文叔未曾使用涉事地段，將地段併入過渡性房屋計劃是良好的時機，遂批准出售地段，文叔須付訟費。而在該案中，因沒有律師的文叔年老，法庭先後批准文叔兒子和孫兒擔任「麥肯錫朋友」（McKenzie Friend），協助文叔表述申請。

至於今日頒發判詞的案件，涉案地段現為廢棄池塘，可用作興建村屋。在2023年至2024年間，發展商與文叔商討買入業權，發展商開價逾243.5萬港元，文叔還價逾2378.2萬港元，最終未能達成協議。法官考慮到文叔聲稱願意賣地，但開價不合理且態度不合作，使發展商未能以合理的價格買地。法官認為分劃土地後，地段面積仍足夠讓文叔或其子孫興建村屋，加上地段規模相當大，故頒令分劃土地，文叔須付訟費。