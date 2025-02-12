車輛大燈亮度只設下限不設上限　議員斥政府答非所問敷衍了事

立法會討論與道路交通有關的4項附屬法例，議員謝偉銓指發現現行法例對車輛車頭大燈的亮度規定只設下限、不設上限，遇見迎頭車輛大燈光度過強，可能會影響駕駛者視線、產生危險。他指與多位議員都關注有關問題，但政府答覆答非所問、敷衍了事嘅，令他相當不滿。

謝偉銓表明全力支持修例工作，期望政府「做快啲、做多啲」。他說，部分停車場泊位又細又窄，對於行動不便長者，甚至高大的駕駛人士不便。他說2021年曾拍片講述有關問題，要求政府盡快引入當時已相當成熟的各類自動泊車科技，「一等就等咗4年」。

對於現時討論的規定，要求司機只能在目視範圍之內使用自動泊車，他認為「真係做得太慢同太少，同政府聲言要將香港建設成智慧城市嘅目標差距太大。」又舉例指上星期財委會討論智慧交通燈系統、電子交通執法、智慧錶咪等，不同類型嘅新能源智慧交通工具，批評政府「慢如牛步」，令駕駛人士及其他道路使用者都感到好失望。

他指運輸署對於創新科技同產品審批緩慢、關卡重重，「幾乎要攞晒世界各地嘅安全認證，先至可以喺香港落地試行」，但相關科技產品可能在內地或外國早已應用多年，安全表現良好。

另一議員陳恒鑌指電動車科技進展得非常之快，可惜不少功能來到香港無法使用，他指只要法例上多一個要求，駕駛人士就少一個選擇，事關沒有車廠會特意照顧香港市場。他指驗車方面亦須檢視，現時有些平衡進口的車輛或電動車，只要不是車廠所委託的車行，則每一輛到港都要去驗，令到很多來港的車款大排長龍，希望當局盡量因應市場的供應狀況，檢視現行的要求是否過於苛刻，令到有些車款不願來香港，希望在制訂政策的時候，政府和社會要有討論和共識。