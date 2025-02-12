台學術界爆婚外情醜聞　兩著名教授情陷一女

台灣大學教授徐宏民和成功大學副校長陳鴻震近日雙雙爆出婚外情，且對象竟是同一人。兩間大學回應時均表示，事件屬於私人領域範疇，沒有評論，也不回應。

台媒揭露，陳鴻震上月16日現身台北市大安區一家餐廳時，與一名女子共進晚餐，表現親密。兩人吃完飯離開餐廳時，十指緊扣散步，最後一起回到女子的住所，直到翌日中午才一起出門用餐。報道指，該名女子姓高，在台北市電腦商業同業公會上班，雖年過40，但看起來比實際年紀輕。陳鴻震5年前與高女因業務往來認識，之後經常幽會，還會送昂貴禮物討女方歡心。高女除與陳鴻震不倫之外，還「劈腿」已婚的徐宏民，兩人去年底一起前往宜蘭約會，其後一同返回高女住所。

徐宏民2016年曾獲晶片巨頭英偉達行政總裁黃仁勳黃仁勳欽點成立人工智能實驗室，擔任計劃主持人；陳鴻震則是生技領域專家，曾任衞福部諮詢委員、科技部司長等要職。陳鴻震周三（12日）回應指，的確曾與高女一起吃飯，但未逾越分際，其餘均屬不實揣測。至於高女任職的台北市電腦商業同業公會表示，暫時無法針對此事回應。