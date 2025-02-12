49個3D熊貓郵筒將遍布全港　首批5個銅鑼灣南區率先登場

大熊貓龍鳳胎「家姐」及「細佬」將於下周日(16日)正式與公眾見面。文化體育及旅遊局、旅遊發展局、海洋公園與香港郵政聯手乘熊貓熱潮，將全港的49個郵筒「變身」成為大熊貓主題立體郵筒，3D打印出來的大熊貓孖寶會坐在郵筒上與市民及旅客打卡。首批5個郵筒率先於銅鑼灣及南區登場，其中一個位於銅鑼灣百德新街。另外，多個港鐵站及列車將布置成大熊貓主題，包括金鐘站。

即將滿半歲的港產大熊貓孖寶人人愛戴，眾多「契爸契媽」十分期待一睹牠們的真面目。未見真身之前，熊貓迷可以先與大熊貓立體郵筒見面。以3D打印的一對大熊貓龍鳳胎坐在49個供郵差暫存郵袋、原本是紫色的郵筒上；家姐一手拿着軟雪糕，細佬則手持相機，替準備享受香港風味的姐姐拍照打卡。

郵筒身上亦展出別具本地特色的地方及活動，鼓勵市民邀請各地親友到香港遊覽及探訪大熊貓。首批5個郵筒率先於銅鑼灣及南區登場，其餘郵筒將在2月至3月初內陸續亮相。市民可前往銅鑼灣百德新街與熊貓郵筒「打卡」見面。

此外，旅發局、海洋公園與港鐵會再度合作，在港鐵海洋公園站、部分主題列車、機場快綫車站及包括金鐘站等主要車站，增添新的大熊貓寶寶裝飾。機場、尖沙咀天星碼頭和各區巴士站，以及九龍旅發局旅客諮詢中心，亦能看到大熊貓的可愛身影。而喜愛大熊貓的「女飛魚」何詩蓓早前亦已到海洋公園探訪大熊貓，和護理員交流熊貓知識，分享大熊貓俏皮迷人的吸引之處，並邀請大眾一起親親大熊貓。