改造升級哈利波特樂園　遊客體驗霍格華茲魔法

上海錦江樂園上月26日正式閉園，全面展開升級改造工作，即將變身成傳說中的哈利波特樂園，預計於2027年完成改造和重新開放。這是哈利波特製片廠之旅首次在中國落地，目前合資協議與項目啟動仍處於監管審批階段。

樂園所屬的錦江國際集團周三（12日）宣布，「哈利波特的誕生」項目正式在樂園開發啟動。哈利波特是英國作家JK羅林創作的系列小說主角，他從11歲遇到霍格華茲魔法學校鑰匙保管員海格（Rubeus Hagrid）起，開啟奇幻冒險故事。樂園改造後預計佔地約5.3萬平方米，規劃包括室內和外場區域，遊客參觀全程約需半天時間。

屆時將為遊客探索電影中標誌場景，還原電影使用的服裝和道具，也透過新奇有趣的互動裝置，體驗電影中的場景，盡量將大銀幕上的霍格華茲魔法畫面呈現現實。樂園入口處也將籌備景觀公園，作為遊客和當地民眾的遊玩休憩場所。

上海大轉盤摩天輪自2002年建成後成為錦江樂園最具代表性的遊樂項目，此次樂園升級將予以更新重建。錦江國際集團表示，改造樂園是為了讓經典項目煥新升級，保留上海城市記憶，摩天輪也承載一代代上海人的美好回憶。樂園建成後，將吸引全國乃至全世界影迷和粉絲前往遊玩和消費，成為國內遊玩體驗項目中的新爆款和上海文旅新亮點。