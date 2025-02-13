成都雪村以棉花代雪　旅遊區閉園整改

四川省成都邛崍市南寶山旅遊區「成都雪村」早前被踢爆造假，區內所下的「雪」實為棉花。四川成都市文化廣電旅遊局周三（12日）公布，旅遊區目前已閉園整改，邛崍市市場監管部門正調查有否涉及虛假宣傳行為。

由於「成都雪村」對外宣傳擁有雪中美景，不少遊客趁農曆新年期間前來慕名觀賞，卻發現貨不對辦，例如地面鋪上棉花等。部分人投訴「本來是去看雪的，結果你給我看棉花」，也有人怒斥：「不配雪村的名字，全部是棉花，花是塑膠的。」

事件曝光後，「成都雪村」上周六（8日）起關閉。南寶山旅遊區工作人員提到，由於當地往年冬天均會落雪，故提前打造該雪村成為打卡點，詎料今年沒有下雪。談及為何以棉花充雪時，他指是想給遊客營造一個雪中打卡氣氛圍，又指「成都雪村」沒有單獨收費，是包含在南寶山旅遊區門票入面。

成都市文廣旅局周三發通報證實，當局的確在農曆新年期間接到遊客反映「成都雪村」無雪投訴，隨即轉交屬地邛崍市處置。經邛崍市文廣體旅局、邛崍市大同鎮政府現場調查，以棉花充雪情況屬實，立即責令業主方拆除假雪場景，做好遊客退票等善後工作。