元宵賞月最佳時刻　多地張燈結綵慶祝

周三（12日）農曆正月十五迎來元宵節，依照民間傳統，在皓月高懸夜晚，人們會點起萬盞綵燈，出門賞月、猜燈謎、吃元宵（傳統食物）等慶祝。天文科普專家表示，蛇年元宵節是「十五的月亮十五圓」，月亮最圓時刻於周三晚上9時53分出現。

元宵節前夕，各地張燈結綵舉辦慶祝活動，迎接節日到來。浙江省湖州市舉行大型新春踩街活動，非遺與民俗表演為市民遊客奉上一場文化盛宴。江西省南昌市新建區石崗鎮村民早於周一（10日）已遵照當地習俗，舞起由442條板櫈燈連接而成板櫈龍繞村游走，祈求風調雨順、五穀豐登。數百名青壯年當晚舉握綿延近700米長板櫈龍，在10萬多人簇擁及連綿不斷鞭炮聲中走街串巷，場面蔚為壯觀。

為了慶祝元宵節，動物也可享用節日大餐。山東省濟南動物園飼養員周二（11日）用紅蘿蔔及竹子等食材為大熊貓製作「元宵大餐」。台北市動物園保育員周三也為大貓熊準備由海廢浮球改造而成「大湯圓」作為益智玩具，希望可為動物帶來新樂趣，同時鼓勵民眾將廢棄人造物改造利用，重視環保及海洋污染議題。