中電率先引入核電及天然氣　為港供應低碳能源30年

香港特區政府訂下2050年前達致碳中和的目標，淨零發電是減碳重要一環。早在1994年，中電已為香港由大亞灣核電站輸入零碳能源，為香港的能源組合增添了零碳、安全和價格穩定的核電，開啟香港的低碳能源之旅。

中電早於90年代引入核能及天然氣發電，為香港提供多元化燃料組合。1994年啟用的大亞灣核電站是中國首座大型商用核電站，生產的八成電力供應香港，過去30年滿足香港四分之一的電力需求。1996年中電又率先從海南島附近的崖城氣田為香港引入天然氣發電，2013年，中電增加天然氣氣源，經內地西氣東輸二線管道輸入天然氣發電。

隨著位於屯門的龍鼓灘發電廠兩台新燃氣發電機組投產，以及海上液化天然氣接收站正式運作，令中電的天然氣發電比例在燃料組合增加至超過50%，確保了低碳能源的供應。過去30年，一直為香港提供可靠、環保及價格合理的電力供應。

為慶祝低碳能源供港30周年，以及跨境合作的成果，中電在12月2日舉行「同行望遠‧低碳能源建香港」慶祝酒會，由中電控股主席米高嘉道理爵士和環境及生態局局長謝展寰擔任主禮嘉賓，並與中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任祁斌、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春、中國廣核集團有限公司副總經理龐松濤及南方電網國際（香港）有限公司董事長陳盛燃一起主持啟動儀式。

米高嘉道理爵士表示，中電與中廣核及南方電網建立的策略性夥伴關係，充份體現區域合作帶來的強大力量和效益。他續稱：「香港特區政府為香港的可持續發展制定了具遠見的能源政策。面對氣候變化的挑戰，憑藉中電和合作夥伴在過去數十年所建立的穩健基石，結合先進的科技和同行望遠的精神，將繼續為香港的清潔能源供應作出貢獻。」

環境及生態局局長謝展寰表示：「30年來，大亞灣核電站成為內地與香港能源合作的典範，為香港提供安全可靠的電力供應。我衷心祝賀中電在燃料結構減碳方面的進展。我們期待中電推出更多措施，增加零碳能源的供應。」