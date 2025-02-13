去年首11個月　逾2.3萬人涉職務犯罪

最高人民檢察院職務犯罪檢察廳廳長張曉津周三（12日）受訪時重申，全國檢察機關2024年充分發揮懲治腐敗犯罪職能作用，例如在首11個月一共起訴逾2.3萬人涉嫌職務犯罪，其中最高檢亦受理國家監委移送起訴前中管幹部多達45人，指導地方檢察機關起訴42名前中管幹部，包括貴州省委前書記孫志剛、中石油前董事長王宜林及貴州省政協前副主席李再勇等30名前省部級幹部。

張曉津強調，檢察機關是反腐敗鬥爭重要職能部門，全國檢察機關去年已強化有力配合、有效制約，以高質效履職辦案服務反腐敗工作大局，一共取得5大主要成效。在堅持嚴的主基調，不斷加大職務犯罪懲治力度方面，全國檢察機關起訴職務犯罪同比上升33.9%。

談及協同整治重點領域腐敗問題，助力剷除腐敗滋生土壤及條件時，張曉津稱全國檢察機關去年同期起訴金融領域職務犯罪共1,100多人，起訴國企職務犯罪2,819人，起訴能源領域職務犯罪450人，起訴基建工程領域職務犯罪1,300多人，同比均有較大幅度上升。

此外，張曉津指全國檢察機關在依法懲治群眾身邊腐敗犯罪，增強群眾獲得感方面亦取得成效。2024年1月至11月，全國檢察機關起訴醫療、教育、就業等民生領域職務犯罪2,727人，同比上升1.6倍；起訴鄉鎮、村組織人員職務犯罪1,159人，同比上升48.2%。針對山西代縣礦工死亡瞞報事件、呂梁永聚煤業火災事故、江西省新余市特大火災事故，全國檢察機關亦指導地方檢察機關起訴31人。

在訪問中，張曉津強調落實受賄行賄一起查，斬斷「圍獵」與被「圍獵」利益鏈條。在保持對受賄犯罪高壓態勢同時，依法嚴懲行賄犯罪。2024年1月至11月，檢察機關起訴行賄犯罪2,772人，同比上升20.2%。

最後，張曉津稱第5成效是適應反腐敗鬥爭新形勢新要求，依法懲治新型、隱性職務犯罪。他稱腐敗行為近年翻新升級、更加隱蔽，呈現腐敗主體隱身化、行為方式間接化、權錢交易民事化、利益輸送市場化等新特點，給司法認定帶來挑戰。他指出，如對通過行賄人代持、簽訂虛假買賣協議、收受或購買原始股獲取預期收益等行為，從本質看是否屬於權錢交易，一旦符合刑法規定，依法認定為受賄犯罪。