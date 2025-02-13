港鐵推動城市前行　新鐵路項目心繫社區

港鐵公司（「港鐵」）一直致力提供世界級的鐵路服務，目前正全力推展新一輪鐵路項目，為推動香港可持續發展出一分力。港鐵正籌劃及興建包括東涌綫延綫、小蠔灣站、屯門南延綫、東鐵綫古洞站、屯馬綫洪水橋站及北環綫等多個新鐵路項目，公司團隊早在規劃及設計階段已開始與地區機構合作舉辦各種社區參與活動，將鐵路項目融入社區，包括與周邊學校合作推出一系列STEAM （科學、科技、工程、藝術及數學） 工作坊、工地圍板美化繪畫比賽等活動，促進學生對鐵路工程及可持續發展運輸建築的認識，攜手共建新鐵路社區。港鐵在發展新鐵路的同時，深入聯繫社區，讓鐵路項目成為社區的一部分，獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發超卓社區連繫企業大獎，實至名歸。

「多謝東方日報頒發超卓社區連繫企業大獎，獎項是對公司團隊工作的肯定。」港鐵公司總經理—企業傳訊黃家俊指，港鐵公司的使命是「推動城市前行」，一方面致力提供世界級的鐵路服務，另一方面則全力推展新鐵路項目，配合政府長遠發展策略及加強社區通達性，推動香港進一步可持續發展。公司一直透過多元化渠道及活動，與地區持分者保持緊密溝通，讓新鐵路項目更貼合社區的需要。

港鐵的新鐵路項目遍及全港多區，包括東涌、小蠔灣、屯門、洪水橋及北部都會區。項目團隊早在鐵路項目的規劃及設計階段已開始與社區保持緊密聯繫，深入社區向地區人士及團體講解工程安排，務求能增加透明度，獲得地區的支持。

STEAM是近年注重觀察、思考和分享的新教育方式，為令鐵路項目融入社區，黃家俊稱，港鐵從教育着手，與項目所在的周邊學校合作推出一系列STEAM工作坊、工程師體驗日、STEAM教育周等教育活動。

黃家俊舉例指，將屯門南延綫鐵路高架橋、東涌綫延綫的隧道鑽挖工程等鐵路主題融入STEAM教學當中，以生動有趣的方式，促進學生對鐵路工程及可持續發展建築的認識，並讓學生認識他們生活的社區，與城市規劃及鐵路發展的關係，活現「社區鐵路」的概念。

隨着屯門南延綫在屯門區內推展，港鐵公司透過圍板美化繪畫比賽，將項目與周邊學校的STEAM教育相結合，在鐵路發展同時加強學生對社區的歸屬感。該比賽收集來自周邊4間學校，包括仁濟醫院羅陳楚思小學、道教青松小學（湖景邨）、東華三院辛亥年總理中學及迦密唐賓南紀念中學的學生繪畫的「我理想的鐵路社區」，得獎作品展示於屯門南延綫工地圍板上，各幅充滿童趣的畫作吸引不少途經的市民駐足觀賞，不但為社區注入活力，亦成為了屯門碼頭區新「打卡位」。

屯門南延綫鐵路為高架橋設計，港鐵早前亦在區內學校舉行工作坊，將鐵路主題融入STEAM教學中，讓學生了解河上建橋的工程設計特色，啟發創意思維。此外，亦與學校合作設STEAM活動周，學生透過一系列工作坊設計轆轆鐵路車、長達6米的列車、VR手動眼鏡、熱縮膠車票、以及迷你高架橋等，發揮藝術創意和實踐應用科學。

黃家俊續表示，港鐵公司作為社區的一分子，透過多元化渠道，深入社區不同層面，向居民介紹項目進度及資訊，亦透過與學校協作，將工程及鐵路知識融入STEAM教育。項目團隊不時參與學校活動，藉着學校開放日及家長日等，到校設立主題攤位向家長及學生介紹最新工程資訊，學生更在港鐵工程師的帶領下變身小小工程師，學習工地環保措施，豐富學習體驗。

港鐵亦一直與社區同行，在發展新鐵路的同時積極與地區機構合作推出不同社區企劃。黃指，港鐵與嶺南大學及元朗大會堂分別合辦「新鐵路項目青年大使計劃」及「北環來『元』青年鐵路大使計劃」，培訓年輕人成為青年大使，培養使命感共築青年發展。青年大使的使命包括走訪新鐵路拓展的社區，並於屯門、東涌及元朗的數十間學校及社區中心，舉行了逾120場講座及鐵路主題工作坊，將所學到的鐵路知識推廣至社區，深化各年齡層的學生及居民對新鐵路項目的了解，締造和諧的睦鄰關係。黃家俊稱，「透過青年大使計劃，培育了年輕人籌備活動和演講能力、讓他們能發揮領導才能、建立正向思維並回饋社會。」

此外，港鐵亦透過「延‧遊‧東涌」社區導賞計劃，由社區出發，為市民帶來深度遊體驗，透過游走東涌及多種互動形式，參加者得以深入細味東涌由交通帶動的發展演變及鐵路如何帶動地區發展。