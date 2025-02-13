雖然立法會昨日(12日)通過守護一夫一妻、一男一女婚姻制度的無約束力議案，但有10名議員投了棄權票，當中包括自爆有重量級人物要求支持議案的行政會議召集人、議員葉劉淑儀，她表明不能支持，今日(13日)更在社交平台上貼文，曾向問過內地AI DeepSeek，點答呢？

葉劉問：「一夫一妻制是中國傳統婚姻制度嗎？」DeepSeek回應：「你好！一夫一妻制並非中國傳統婚姻制度的主流形式。在中國古代，一夫一妻多妾制更為常見，即一個男子可以有一位正妻和多位妾室。這種制度在封建社會中被廣泛接受，並受到法律和禮制的保護。」

DeepSeek又說：「一夫一妻制作為現代婚姻制度的核心原則，是在20世纪初隨着西方思想和法律的引入而逐漸在中國確立的。1949年中華人民共和國成立後，一夫一妻制被正式寫入法律，成為婚姻法的基本原則之一，延續至今。」

葉劉亦曾在辯論相關議案時曾指中國多年來傳統是實行「一夫一妻多妾」，「（一夫一妻）不能說是我們傳統」。對於議案促請政府「防範和抵制不良文化」，她指婚外情正屬不良文化，「作為一個女性，我最反對有人有婚外情，如果我有黨員有婚外情，我絕不姑息，是否都要抵制這些？抵制甚麼？」