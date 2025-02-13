城大去年逾30學生遇騙　副校長不認為特別多　稱各大學情況平均

內地來港學生接連中伏，誤墮「假冒官員」騙案，根據城大紀錄，在2024年接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約1,500萬港元。首席及常務副校長李振聲表示不認為城大及香港大學有特別多學生受騙，據他所知各大學的受騙情況都十分平均，並沒有那一間大學特別多學生被騙，又相信在校方主動進行多個防騙工作後，下學年的情況會有所好轉。至於有指執法部門考慮在發出學生簽證時，要求學生上防騙課程，李振聲透露在下學年開始，所有同學都要完成防騙問卷，才可以正式開始上學，所以如果執法部門早一步做，要做完才拿到簽證，基本校方是支持，亦認同相關做法。

李振聲續指校方高度學生受騙，亦在很多方面幫助學生，例如在學生來港之前已開始防騙工作，除了針對學生外，亦會跟家長說要注意或留意的地方，亦會在校內進行宣傳。他又指出，電訊商向內地學生派出電話卡時，可能一大班學均都是相連號碼，就特別易被騙從辨識認出是內地學生，故校方與電訊商合作，希望可以特別為學生，安排不連續號碼，電訊商亦會監察可疑電話，視乎情況進行封鎖，期望可在全方位幫助學生減少受騙。

不少內地學生都是透過中介來港，被問到會否與中介合作，提高學生防騙意識。李振聲指中介有好亦有不好，在校方角度很難去用資源辨識是否好中介，還有校方亦不希望將教育做得太商業化，所以學校是不會和任何中介合作的。