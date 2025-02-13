棚架意外頻生　勞工處指欠安全設計及涉任意改動

早前發生多宗竹棚工業意外。建造業議會今日(13日)舉行竹棚架安全及守則研討會，加強業界對竹棚架工作的安全意識，預防事故發生。建造業議會建造安全專責委員會主席王紹恆強調意外一宗都嫌多，而勞工處總結許多相關意外是由於竹棚沒有安全設計、檢查不足及沒有足夠俗稱「拉掹」的連牆器或任意改動竹棚，令結構出現問題。

該研討會有逾5,000人出席。勞工處分區職業安全主任顏尊德分析一宗竹棚工業意外，指有20多名工人為一幢大廈庭院的外牆進行翻新工程，搭建了由二樓至天台的大型竹棚架，當日4幅棚架相繼倒塌，造成一名工人死亡，多名工人受傷。意外成因涉及棚架並非專業設計，竹棚架的連牆器（俗稱「拉掹」），直徑介乎1.06毫米至2.34毫米，遠低於安全守則規定的6毫米規格。

顏強調竹棚架應由專業工程師設計及審批，以及嚴格遵守勞工處規定，安裝足夠並合乎規格的竹棚架組件和重要構件。

建造業議會建造安全專責委員會委員何賜明建議每次改動拉掹時，須要合資格棚架工在場協助，按需要即時改棚並即場驗證，他指這個方法每日成本要多1萬港元，但安全是一個投資，確保安全是有回報，可以達到業主、承建商、工人及社會四贏。

王紹恆指在過去一年，業界發生與竹棚有關的不同意外，又指上月發生的一宗意外牽涉許多工友受傷，引來業界及社會關注，亦有大型建築項目的竹棚倒塌、有興建及拆卸中竹棚的工友從高處墮下，他強調意外一宗也嫌多。

他重申竹棚必須由專業工程師設計，當改動或拆卸竹棚均要受訓練工人負責，定期由合資格人士直接監督。另外，香港不時出現極端天氣，在風季雨季之前及之後，必須由合資格人士負責徹底檢視，確保竹棚結構牢固。