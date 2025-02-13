何宛淇巴黎殘奧奪雙金　擬設獎學金助年輕人追夢

去年巴黎殘奧港隊取得3金4銀1銅共8面獎牌，是近4屆最好成績，其中何宛淇包辦BC3級硬地滾球女子個人賽及混合雙人賽金牌，成為港隊大贏家。何宛淇近日接受傳媒訪問時坦言，兒時曾經懷疑人生，也曾失去生存的鬥志，「但我覺得千萬不要失去希望……多嘗試不同的事，慢慢就會發掘到興趣和目標。」她已計劃將贏來的300萬港元獎金設立「何宛淇獎學金」，幫助年輕人作多元發展。

何宛淇和她的教練兼丈夫李榮傑近日接受馬會刊物《駿步人生》的訪問。現年31歲的何宛淇表示，因罹患先天脊髓肌肉萎縮症，兒時經常進出醫院，有時留醫長達一個月，當時曾經懷疑人生，也曾失去生存的鬥志。然而，眼見母親日復日悉心的照顧，她頓覺放棄自己的想法錯得很，決定要好好活下去，一如其他小孩一樣唸書、參加考試。直到中學時遇上硬地滾球，自此展開另一個人生。

何宛淇憶述，16歲首次代表香港出戰青少年亞殘運即贏得雙金，但其後病情轉變，令自己的肌肉萎縮愈趨嚴重，手部肌肉無力，連發球動作也做不來，被迫轉至BC3組別，需要利用管道發球，比賽時且由一名助手協助使用管道。就在何宛淇轉組別重新開始之時，遇上到硬地滾球隊當義工的李榮傑，而後者亦自此成為她在球場上的拍檔。

現年36歲的李榮傑回想，兩人由「白紙一張」到殘奧雙金之路，直言要堅持下去絕不容易。「這八年其實我們很辛苦」。他們在2016年首征里約殘奧取得第5名，2020東京奧運成為奪牌希望卻最終與獎牌擦身而過。「那一刻是十分失望、十分失落，甚至有想過放棄硬地滾球，做回自己原本的工作。」

何宛淇在巴黎殘奧奪金後，獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」共300萬港元獎金。她計劃以獎金設立「何宛淇獎學金」，幫助年輕人作多元發展，讓年輕人和同路人也活出自我價值。她曾在講座上接觸年輕人，有感他們在成長路上或會感到迷惘，「但我覺得千萬不要失去希望，希望大家無論這一刻覺得人生多灰暗、無助也好，都不要害怕，多嘗試不同的事，慢慢就會發掘到興趣和目標。」

李榮傑期望，基金能讓年輕人提升抗逆力和情緒智商，「透過一些活動發展潛能，建立正面價值觀。」除了幫助年輕人，何宛淇也希望幫助同路人，「身體上有困難都好，也可以做自己熱愛的事，亦可以發光發亮。」