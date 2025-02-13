逾30人團夥冒充幹警詐騙　國安部嚴肅查辦

國家安全部周四（13日）發布消息，有人冒用國家安全機關之名在網絡上招搖撞騙，以往曾公布多宗仿冒國安帳號、假冒國安幹警、盜用國安標識、偽造「紅頭文件」的相關案件，有關部門近日再打掉一個冒充國家安全機關幹警實施詐騙的犯罪集團，涉案人員已被嚴肅處理。

案件顯示，李林（化名）長期關注黨政機關的人事動態訊息，某日突然萌生假冒國家安全機關幹警行騙的想法，隨後塑造「特殊部門領導」人設，謊稱自己擁有強大的人脈資源、常年跨地辦案抓人，更故意洩露非法獲得的他人私隱，讓人對其身份地位深信不疑。李林再以高利誘騙一批閒散人員，形成一個30餘人的詐騙團夥，通過偽造公文證件、虛構關係鏈，獲取群眾信任，又謊稱有重大工程涉及大額資金、可高額返利等實施詐騙活動，已有多人受騙。

國家安全機關提醒，冒充國家安全機關工作人員招搖撞騙案件時有發生，不僅嚴重損害有關部門的執法權威和公信力，更嚴重抹黑國安幹警形象，民眾需提高警惕，加強防範，保護自身的人身和財產安全。當局強調，若有人冒充國家機關工作人員招搖撞騙，情節嚴重將被判囚3年至10年。