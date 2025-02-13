台百貨公司氣爆民眾逃生實況　一對男女困升降機

台灣台中新光三越百貨公司高層美食街周四（13日）上午發生氣爆，由於事發時接近中午用餐時間，現場一片混亂。不少民眾拍下逃難情況，只見現場滿目瘡痍、煙塵滿布，到處傳來咳嗽聲。

有網民在社交平台表示，發生爆炸時，正在14樓的戲院看電影。爆炸發生後現場煙塵四散，不少人不停咳嗽，民眾互相提醒「不要走電梯（升降機），從逃生梯走」，各人有秩序逃到樓下。也有網民在Facebook留言，爆炸發生時父母、姊姊剛好在10樓用餐，家人轉述一開始聽到幾下氣爆聲，有點像地震，他們就開始準備往外跑，結果下一秒天花板就整個塌下，幸好家人最後都安全撤離。爆炸發生時身在市府辦公室的台中市長盧秀燕透露，爆炸時感覺到明顯震動。

另外，消防表示，周四中午12時許獲報，有一男一女至今仍被困在新光三越升降機內。據知該對男女是從地下4層進入升降機，在爆炸發生後即被困，消防已派員搶救。

事發後，現場附近的惠來路停滿救護車準備將傷者送醫。警方則宣布擴大管制範圍，範圍包括混合車道、慢車道及行人路，所有人車應避免行經該處或提前改道，並配合警方管制及疏導。