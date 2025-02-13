報販協會指加煙稅後私煙猖獗　私梟「點心紙」招聘青年「培訓」販賣

政府有意加大控煙力度，四月會將「控煙十招」提交立法會審議，其中會先禁薄荷味加味煙，再禁薄荷煙，後者無具體時間表。香港報販協會今日（13日）舉行記者會，協會主席林長富指，連年加煙稅後私煙市場「做大做強」，近期更直接於「點心紙」上進行招聘，為青年人提供「培訓」。他樂見政府未為禁薄荷煙定時間表，形容政府終於從善如流，又指全面禁止薄荷煙，只會引致報販、政府、煙民「三輸」，更助長私煙販變成「獨家銷售」，更無助降低吸煙率。

林長富指出，政府過去兩年，每年加三成煙稅，令煙民覺得「食唔起煙」。由於賣煙為主要收入報販來源之一，去年加煙稅後生意跌近一半。煙民們實際上並非戒煙，而是轉食價錢低三分二的私煙。

他續指，過去兩年連加煙稅，吸煙率跌幅卻很少。而報販的收入就跌一半、庫房煙草稅收入跌53億，而煙民就惟有轉投私煙市場，導致「三輸」局面。由於私煙成本甚低，加煙稅後私煙販進行鋪天蓋地宣傳，不僅花店、屋邨小店有售，屋邨常見的私煙「點心紙」賣煙之外，更「招聘兼職」，有「專人培訓」，恐令入世未滿的年輕人誤墮法網。

對於政府或會先禁非薄荷煙，再禁較多人吸食的薄荷煙，他認為政府將措施分階段實施，是終於「從善如流，聽取民意」，已經比原先的「一刀切」方式好。不過他又指，加味煙及薄荷煙亦不該禁，若政府立法禁止，兩者只會變私煙販的「獨家銷售」產品，令煙民只能轉投私煙市場。他又質疑，禁加味煙不禁傳統煙，「唔通你（政府）鼓勵食傳統煙？」

協會於農曆新年前，聯同多個區議員於議員辦事處內，放置私煙舉報箱，約一個月已收到過百張點心紙，反映私煙氾濫問題。他強調，協會支持控煙，但並非加稅等極端做法，認為可透過調高合法吸煙年齡、教育等控煙，同時要打擊私煙。