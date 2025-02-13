熊貓姊弟2.16起每日亮相5小時　另辦「貴賓團」人均1500元

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」下周日(16日)將與公眾見面。海洋公園透露牠們將每日朝10晚3出場，亮相的5小時期間會「流水式」安排排隊的訪客入場而毋須最籌，料每日最多可招待5,000人。公園又會在開園前辦40人「貴賓團」，每位收費1,500元，期望能開源創造更多收入。

即將滿半歲的港產大熊貓孖寶人見人愛，「契爸契媽」終於可在下周日一睹牠們的真面目。海洋公園主席龐建貽在電視台表示，孖寶尚小需要照顧，例如要安排時間予媽媽「盈盈」餵奶及做檢查訓練，因此只能開放5小時予公眾及旅客探望，初時會在每日上午10時至下午3時會與公眾見面。他提到大熊貓之旅展館只可容納大約100人，料每小時可有約有800至1,000入內，料難再增加每日招待人數。他建議契爸契媽在平日來探望孖寶，便可在展館內多點時間與牠們打卡。

不過，如契爸契媽想慢慢探望「家姐」、「細佬」及不想排隊，龐建貽透露海洋公園將推出「貴賓團」，每日一團、每團40人、每位1,500元。園方將在開園前大約早上9時15登記，9時半率先入場參觀。她提到貴賓團是為上班族而設，方便他們上班前來見熊貓，毋須排隊，亦期望能夠借助貴賓團創造更多收入，會向貴賓提供證書紀念他們來看大熊貓寶寶的一刻。

另外，園方還準備每日安排數個時段網上直播「家姐」「細佬」的生活，方便未能入場的熊迷，亦透露剛過去的新年期間有近10%升幅，商品銷售亦有20%增長，期望熊貓熱潮能延續趨勢。