調查指逾95%人未聽過呼吸道合胞病毒疫苗　誤以為流感疫苗可預防

除了流感病毒外，呼吸道合胞病毒（RSV）也受到關注。有機構今日(13日)發布一項調查顯示，發現近7成人未聽過RSV，95%人士無接種相關疫苗，超過一半誤以為接種流感疫苗能預防RSV感染。有心臟科醫生指，研究顯示心臟衰竭患者感染RSV後，入院風險是常人的8倍，住院期間死亡風險更是常人的1.8倍。

糖心腎抗感染聯盟於去年12月至今年1月訪問984名50歲或以上長期病患者。結果顯示，近七成的受訪者未曾聽過RSV，且超過一半誤以為接種流感疫苗能預防RSV感染；近五成受訪者對RSV預防的意識較低，雖然接近一半的病人組織患者了解感染RSV後有高/極高的併發症風險，但只有少於20%的街訪患者認為會出現併發症，顯示公眾的警覺性較低，需加強公眾教育。

內分泌及糖尿科專科李智豪醫生指出，糖尿病患者感染RSV後的住院機會增加11.4倍，且更容易出現重症及死亡。他解釋糖尿病患者的免疫反應較弱，使其在感染RSV後更容易出現嚴重併發症，尤其是下呼吸道感染。

調查亦發現，27%的受訪長期病患者曾經生蛇，其中四分之一的人經歷過生蛇復發。受影響部位中，腰部是最常見的部位，超過一半的受訪者曾受到後遺症影響，當中有一成受訪者表示後遺症持續超過一年。對於未經歷過生蛇的受訪者，約四成表示並不擔心生蛇及其後遺症的風險。

調查顯示，接近四成的受訪者並不知道有相關疫苗，且有95%的受訪者未接種RSV疫苗。感染及傳染病科專科孔繁毅教授指出，受訪者不接種的主要原因包括缺乏政府或家庭醫生的建議、疫苗種類繁多及對接種必要性的懷疑。至於生蛇疫苗方面，只有一成的受訪者已接種，最多人表示不接種的原因同樣是缺乏建議。

感染及傳染病專科教授孔繁毅解釋，受訪者不接種疫苗的主要原因包括缺乏政府或家庭醫生的建議，疫苗種類繁多及對接種必要性的懷疑。他表示疫苗可以有效預防 RSV及帶狀疱疹這兩種疾病，建議政府加強公眾教育，尤其針對高危人士，優先進行資助，以及呼籲長者及長期病患接種疫苗。