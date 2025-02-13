遭形容風韻猶存做公關招待客⼈　安樂工程女員工入稟控男上司

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶曾擔任主席的安樂工程子公司「安樂機電設備工程」，捲入懷疑職場性騷擾事件。有女員工昨日(12日)入稟區域法院，指男上司不時性騷擾她，包括形容她「好身材」、「風韻猶存」，又公開謊稱她是夜總會主管。她向公司投訴，卻被告知這是公司文化。她指控男上司及公司違反《性別歧視條例》，要求賠償，惟入稟狀中沒有列明金額。案件現排期4月30日作首次聆訊。

原告是楊慧儀，被告是鄭偉能及安樂機電設備工程有限公司。資料顯示，安樂機電設備工程有限公司是前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶曾擔任主席的安樂工程子公司。入稟狀指，原告自1990年在安樂工程任職，2010年開始在安樂機電設備工程有限公司工作，擔任電話中心經理，至2024年8月離職。鄭偉能是安樂機電設備工程董事總經理。

原告指，2021年起，原告經常受到鄭偉能言語侮辱，其中在2021年7月28日一次部門聚會中，鄭向其他同事說「應該派Jackie姐呢啲咁好⾝材同風韻猶存嘅女同事去做公關知客招待客⼈」。同年10月，在另一次聚會中，鄭向其他同事說，原告是夜總會主管；鄭另曾公開說「我同Jackie有嘢(意指有路)」。上述說話純屬虛構。原告感尷尬及受辱。

原告續指，2022年6月一次會議中，原告使用按壓式消毒液時，因管口堵塞，消毒液意外噴到一名男經理身上。鄭偉能即嘲笑指，原告試圖「顏射」到該經理身上。2023年3月22日，鄭問原告，何以向潘樂陶博士稱，只喜歡前上司John Collier，鄭說「你咁喜歡個死鬼佬(John Collier)，你喜歡湊鬼呀嘛，快啲去X(性交)個死鬼佬啦，去含X(意指陽具)啦」。鄭偉能要求原告要對他人稱，最喜歡鄭，並叫原告大聲重複這承諾。

原告表示，2023年4月，原告曾向安樂工程人力資源總監告知相關性騷擾。翌月獲告知，該投訴將由潘樂陶及鄭偉能共同處理。原告認為鄭參與處理對她不公平，但這是潘樂陶下令。2023年5月，不但投訴被無視，原告還被告知，鄭偉能的作為，包括講性器官、性交，及或邀請發生性行為，其實是安樂機電設備工程的文化。

案件編號：DCEO 2/ 2025