彈票黨半年犯28案呃46萬元財物　主腦及骨幹共10人被捕

為打擊網上購物騙案，執法部門透過分析案件犯案手法及搜集情報，鎖定一個犯罪集團，並於本周二(11日)及周三(12日)展開代號「雷陣」行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕8男2女(30至59歲)。被捕人士包括2名非華裔男子及1名非華裔女子，分別報稱無業、運輸工人、清潔工人及自僱人士等。行動中，人員偵破由去年8月至今年2月共28宗同類案件，失物總值約46萬港元，其中單一損失最高金額為6.95萬港元，涉及一隻名錶。執法部門相信，行動已成功瓦解該個詐騙集團。

調查人員指，案中受害人在網上討論區或拍賣平台出售自己的物品，例如名錶、名牌手袋、手機、音響設備、電子產品及單車等；詐騙集團成員會透過上述渠道接觸受害人，並以簡單英文與受害人溝通，以及用通訊軟件進行議價。待達成協議後，騙徒會向受害人傳送入數照片，令受害人以為成功收款，但騙徒稍後又會聲稱不方便現身交收，將會安排運輸公司的司機代為取貨。

騙徒之後在網上平台預約一些運輸公司的司機，前往受害人的住所或公司附近的馬路接收貨物，之後親身或安排同夥到個別港鐵站附近的馬路獲取贓物。受害人直至收到銀行退票通知，始知墮入騙局；而騙徒亦即時在社交媒體封鎖受害人，令受害人無法聯絡他們，蒙受損失。

經情報分析及翻查大量閉路電視影片，警員鎖定該個活躍於新界區的詐騙集團，得悉集團主腦及骨幹成員會在網上聯絡受害人、存入空頭支票、安排貨車司機取貨及收取贓物。

本周二，警員在元朗區見到集團主腦利用空頭支票，騙取一名男受害人的音響設備，即時上前將他拘捕及起回贓物。警員及後搜查被捕人士租用的私家車及其住所，亦起回另一名受害人的兩部相機、一本不屬於被捕人士的支票簿及懷疑他犯案時穿着的衣物。翌日，警員在全港多個地方再拘捕多9名人士，當中包括骨幹成員、支票戶口持有人及詐騙電話的號碼登記人。涉案主腦及骨幹成員現正被扣留調查；其餘被捕人士已獲准保釋候查。