指財赤下應有難同受　城大強調不投資大學長遠得不償失

香港面臨千億財赤，當局有意削減教育開支，首當其衝的便是大學撥款。城市大學校長梅彥昌今日(13日)出席傳媒春茗時表示，在財赤下大學亦應「有福同享，有難同受」，在艱難時期與當局合作度過難關，但亦強調用在大學的撥款是長期投資，如果不投資在大學上，香港長遠而言反而會得不償失，當投資1元，十多年後便有數十倍的經濟收獲，以學生為例，畢業後投入市場工作，會有好的人工，可以創造工作崗位及財富，所以長遠而言大學對香港的未來相當重要。

梅續指，現時整個世界，不少大學的撥款均被削減，部分英國、澳洲的大學更被減得非常厲害，相信當局會仔細考慮影響，尤其是香港有5間百強大學，不會減得太厲害，更指如果不投資在大學上，反而是更大的錯誤。而假若大學撥款被削減，學校便需要開源節流，開支上盡量「有得減就減」，不過最重要的是人手，「Manpower唔減得，因為人才好難可以搵得返。」但會透過科技增加工作效率，以及減少不必要的工作，將人手用於重要的工作上。

首席及常務副校長李振聲則指出，城大近年與不少公司合作，尤其是對城大科研感興趣的企業，令得到的資料有所增加。另外亦會收更多海外學生，除了內地學生外，亦收更多外國學生，例如早前與哈薩克斯坦合作，由當地政府支付全費獎學金，每年收200名當地學生，「既有好嘅人才，亦有好嘅income。」

對於當局指大學有足夠的財政儲備，李振聲認為是「美麗的誤會」，當局見到的儲備數字，的確是城大手上的錢，但其實當中大部分已有特定用途，「例如我哋起緊一個新建築，將來啲單要找數，我未用啫。」如果扣除已有特定用途的錢後，其實只有一成左右可以隨意動用。