業界擬發起的士罷駛　議員：脅迫不是辦法

有的士業界代表擬於下月發起的士罷駛，以要求當局取締白牌車網約平台。有議員認為脅迫不是辦法，指網約車和的士共存，更能解決服務質素問題，儘管當局一直有對白牌車進行「放蛇」及執法行動，但政府亦要盡快提出解決方案。

日前有的士業界表示，若政府在下周三(19日)前未能就取締白牌車一事給出滿意回應，數千輛的士車主及司機將於3月5日上午開始，暫停載客至少5天。罷駛行動發起人之一、香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭不滿個別議員指罷駛行動違反民意，斥立法會不如收檔。

對於業界代表的批評，議員吳傑莊在社交平台貼文，重申當局一直有對白牌車進行「放蛇」及執法行動，同時亦呼籲相關機構繼續對拒載及影響的士服務質素執法，確保市民及遊客的信心。

他指的士行業服務質素是香港多年討論的問題，而網約車平台確能為市民帶來優質點對點乘車服務，世界各地例子也可見，網約車和的士能共存，認為的士業界要積極面對參與討論未來的規管框架，這是推動社會進步的過程。

他認為脅迫不是辦法，呼籲政府盡快提岀相關立法方案，畢竟網約車平台已在世界各地合規存在了一段時間，香港已落後於其他地區，也希望業界用正面的態度來支持政府。