年後流感爆發　成人重症增65宗　本周首4日26人病歿

農曆年假結束，衞生防護中心今日（13日）公布反映新春假期的最新一周流感監察報告，發現上周（2月2日至8日）因流感而出現重症的個案有65宗，其中36人死亡；本周首4日（9日至12日），成人重症個案已有37成宗，其中26名患者離世。中心發現院舍爆發個案及受影響人數均較前一周倍升。

防護中心今日（13日）公布新一期《新冠及流感速遞》，指本地流感活躍程度處於高水平，中心上周於定點普通科門診及私家醫生診所錄得的流感病例，分別達12.7宗及38.6宗，按周升2.4宗及4.2宗。中心實驗實收集1.1萬個呼吸道樣本中，有10.23%帶有甲型及乙型流感病毒，高於前一周9.77%。已分析的樣本中，有87%為甲型H1流感、9%為甲型H3流感。

上周共有13宗學校及院舍流感爆發個案，57人受影響，較前一周的5宗爆發影響28人，宗數及受影響人數均按周升逾1倍。另外，本周首4日已錄得10宗學校及院舍爆發個案，有47人受影響。

重症方面，上周有65宗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中有36名患者死亡。65宗成人個案中，有41人未接種流感疫苗。由今年第2周開始的流感季節起，截至昨日（12日）中心共錄得301宗流感重症或死亡成人個案，有186名患者死亡。全部重症患者中，感染甲型H1流感佔最多，有257人。兒童方面，上周至本周首4日期間未有兒童流感重症及死亡個案。

至於新冠感染方面，中心指數據暫維持低水平，上周未有錄得爆發個案，重症及死亡個案則有1宗。