台中氣體爆炸釀死傷　港工程師指疑漏做步驟出火花

台中有百貨公司今日(13日)懷疑發生氣體爆炸，造成多人死傷，而本港對氣體是否有嚴謹的規管。香港工程師學會燃氣及能源分部主席范繼陶向東網表示，本港是有氣體安全條例，根據機電工程署第51章，詳細講述管制關於安裝氣體裝置有何安全設施，而台中發生氣體爆炸，直言「應該有安全嘅野要做」，例如確保電線切斷、通知供應氣體公司等，「佢有專業認可嘅人，去幫佢哋閂咗氣喉吹乾淨」，才可以進行拆除的工作，所以不知道當地有關的拆除人員是否「漏咗」重要步驟。他續指香港有法例要求承辦商必須查詢拆除地點附近所有設施，並安排在氣管附近安裝檔版，以確保安全，否則機電處會檢控。

范繼陶指，現時台中市政府仍調查事故原因，但估計有關人員拆卸了一些還有氣體的裝置，「佢未清好個氣體」，故拆除期間破壞了有關的氣體管道，「跟著可能又有火花」，而產生了爆炸的機會。被問到是否所有地方拆除氣體裝置的步驟是否一樣。他則指「個個條例唔同」，但安全是會有標準跟，國際上如ISO、歐盟標準等，拆除氣體必須先用二氧化碳或者氮氣去吹清楚，才可以加上空氣，「咁先拆得」，若有裏面還有氣體「就會好危險」。

他又稱，根據機電工程署第51章氣體安全條例，要視乎用戶使用甚麼煤氣或石油氣，石油氣亦有獨立條例，會有專業技工去安裝所有氣體的裝置，「唔可以求其搵個人去做」，故香港的條例是可以。加上氣體供應公司會找註冊專業承辦商為家居、餐廳定期做檢查。他亦稱氣體本身是沒有味道，不過本港法例要求所有的可燃氣體供應予用戶，都需要加臭氣，「所以只要你有少少洩漏，我哋都會聞到」。