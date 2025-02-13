香港迪士尼設太陽能停車場上蓋　料每年產逾20萬度電

利用太陽能板發電是近年趨勢，香港迪士尼樂園度假區今日(13日)公布，首個及最大型的太陽能停車場上蓋近期落成，設於演藝人員停車場，上蓋首階段配備近200塊雙面太陽能板，為40個泊車位提供遮蔭。而項目共分兩階段，預期整個項目每年可產生超過20萬度電。而整個度假區就有逾8,300塊太陽能板，電力足以供應約1,200戶三人家庭一年的用電量。

太陽能停車場上蓋為香港迪士尼在環境保護及應用可再生能源方面的其中一部分，項目重點是首次採用雙面太陽能板，其兩面均能發電。雙面太陽能板不單從正面吸收陽光，背面也可以吸收從地面反射的陽光，相比傳統單面太陽能板，可提升約10%發電量。而項目第二期即將動工，屆時將設有200千瓦的太陽能板上蓋，近400塊雙面太陽能板每年可以產生超過20萬度電，並為80個泊車位提供遮蔭。另外，預計在今年底，香港迪士尼的太陽能板總數增至超過8,300塊，遍佈度假區60個地方。

香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添指，樂園將可持續措施融入公司營運，落成全港首個及最大型太陽能停車場上蓋項目。而度假區為支持可持續運輸，在度假區範圍安裝逾130個電動車充電器，鼓勵訪客和演藝人員選擇更環保的通勤方式。