醫院外聘護士被揭　倒賣三甲醫院出生證

內地知名打拐志願者上官正義近期揭發多宗醫院違規倒賣嬰兒出生證等情況，他周三（12日）到湖南衡陽市婦幼保健院調查，再發現類似問題。自稱院內工作人員當面承諾能代辦衡陽市三甲醫院出生證，每張售價10萬元人民幣（約11萬港元）不等，半個月走完流程就可以出證。

上官正義假裝要為抱養小孩辦理出生證，在網上聯繫到自稱是衡陽市婦幼保健院工作人員女子，周三到該院見面。此女身穿醫院白色制服，當面承諾能作為中間人，代辦衡陽市中心醫院等三甲醫院出生證，承諾保真並展示已成功落戶例子。她稱只收現金，自己上面還有領導，並現場致電請示價格問題。

周三下午，上官正義先後到衡陽市婦幼保健院和衡陽市中心醫院婦兒中心，查詢女子早前展示已辦理好的出生證，分別獲答覆指該證編號不在衡陽，以及無權查詢，如果質疑出生證有問題可直接報警。衡陽市婦幼保健院相關科室向內媒指，涉事女子是外聘護士。她其後打電話給上官正義指沒辦理過出生證，上午出示證件也是假的，「我態度很誠懇，以後再不辦這個了，我會自首的。」