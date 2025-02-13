老翁坐電動行李箱鬧市馳聘　網友憂撞傷人促加強執法

《東呼即應》近日在網上發現流傳照片，有長者在屯門騎坐「電動行李箱」，在街上馳聘。專家指雖然「電動行李箱」車速不太快，但由於體積小更易翻側，一旦撞到拄杖者，後果可大可小。事實上，有遊日內地旅客，早前便因在鬧市騎乘「電動行李箱」，而被當地執法部門控告「無證駕駛」。

早前曾報道，有男子踩着「風火輪」，推着一位坐輪椅的婆婆過馬路，令人觸目驚心，但其實何止「風火輪」，現在滿街也是電動可移動工具，有的表面速度不算很快，但其實危機四伏，同樣不可以小覷。近日網上流傳相片，一位伯伯在屯門坐着一輛「電動行李箱」招搖過市，不少網民也狠批罔顧其他行人安全。早前亦有專家指出，「電動行李箱」本身有重量，加上一個人坐上去就更容易出意外，萬一人和行李箱一起撞到其他人，後果可大可小。

較早前就有日本媒體報道，一名內地女遊客涉嫌在大阪福島區行人路上，因為無證駕駛「電動行李箱」而被檢控，即使根據本港法例，電動可移動工具根據定義屬於「汽車」，在道路行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，最高可被罰款一萬港元及監禁一年。