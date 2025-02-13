前副市長涉貪31億人民幣 檢方起訴關聯犯罪47人

黑龍江省雞西市前副市長李傳良貪腐案涉額逾31億元（人民幣，下同，約33.6億港元），為內地涉案金額最大的職務犯罪適用違法所得沒收程序案件。最高人民檢察院檢察委員會委員、職務犯罪檢察廳廳長張曉津周三（12日）表示，近年來，檢察機關共起訴李傳良案關聯犯罪37宗、47人，挽回經濟損失3億多元（約3.25億港元）。李傳良受查前已於2018年外逃。

張曉津指出，該案辦理過程中，監察、檢察機關銜接配合，就案件整體認定思路以及區分財產屬性分清違法與違紀財產、以確定數額提出申請沒收意見等重點問題形成一致意見，並針對犯罪事實性質認定、程序適用、違法所得追繳等提出補查意見。該案辦理中追加認定李傳良違規干預、插手工程建設，造成國家經濟損失3,100萬多元（約3,303萬港元）涉嫌濫用職權罪的事實，並依法提出沒收申請。

最高檢通報，截至2024年12月15日，對21名外逃腐敗官員作出逮捕決定；對12名外逃歸案職務犯罪嫌疑人依法提起公訴，其中「紅通人員」8人。最高檢積極適用刑事特別程序，對12名逃匿、死亡的貪污賄賂犯罪嫌疑人提出違法所得沒收申請。