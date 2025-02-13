飲品沖劑藏值840萬元依托咪酯　泰國抵港旅客清關斷正

海關機場科人員今日(13日)揀選一名由泰國曼谷抵港的22歲外籍男旅客進行清關，當時該名旅客攜有一個寄艙行李箱及一個背囊，關員利用X光檢查後，察覺該行李箱的影像有可疑，於是打開行李箱檢查，期間留意到箱內有8包果味飲品沖劑，每一包均異常沉重，與包裝上標示的重量不符。關員打開其中一包沖劑，發現內藏白色粉末，經拉曼光譜儀分析後，懷疑為依托咪酯（「太空油」的主要成分），全部沖劑內的粉末共重約8公斤。

該名旅客未能為該批依托咪酯出示有效的入口許可證，或者相關證明文件；而關員其後亦在他的背囊內，檢獲2支另類吸煙產品，隨即將其拘捕。

今次是首宗由泰國偷運依托咪酯入境的案件，數量亦是同類旅客走私案件中最多，相信該批依托咪酯經過加工後，可以製成2.4萬粒「太空油」煙彈，估計市值約840萬港元。案件仍然調查中，海關會繼續追查幕後集團，不排除稍後有更多人被捕。

海關表示，將會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《進出口條例》，未根據並按照入口許可證的規定輸入禁運物品，或進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。