王毅訪英晤施紀賢　願深化各領域合作

英國首相施紀賢周四（13日）在倫敦會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅表示中方願同英方落實好兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係企穩向好態勢，深化拓展基礎設施、經貿投資、清潔能源等各領域合作，更好造福兩國人民。王毅還會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾，並跟英國外交大臣林德偉舉行第十次中英戰略對話。

王毅表示，近期中英財金對話取得豐碩成果，各層級交往相繼恢復，彰顯了兩國務實合作巨大潛力，也充分印證工黨政府奉行理性務實對華政策符合國家和人民利益，順應時代發展潮流。王毅又指，當今世界更加動盪，百年變局加速演進；中英同為聯合國常任理事國，雙方要加強戰略溝通、增進理解互信，展現大國擔當，在應對氣候變化、人工智能、綠色發展等攸關人類未來的領域加強合作，為世界提供更多確定性和穩定性。施紀賢表示，當前英中各領域合作取得積極進展，期待兩國開展坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。

王毅與鮑威爾會面時，雙方積極評價中英關係企穩向好勢頭和務實合作成果，一致同意以兩國領導人重要共識為引領，加強戰略溝通，增進彼此了解，將堅持開放合作主基調，探索擴大共同利益，推動中英關係行穩致遠。兩人還就戰略安全以及共同關心的熱點問題交換了看法。

而王毅與林德偉會面時指出，中英制度、歷史、文化不同，存在一些差異和分歧很正常，關鍵是樹立客觀理性認知，本着相互尊重態度，加強對話溝通。林德偉則表示，當前國際局勢中各種挑戰增多，英中有必要加強戰略溝通，共促全球和平穩定；強調英方致力發展長期穩定、成熟、有力的對華關係，與中方加強高層交往，開展建設性對話和各領域務實合作。兩人亦談及烏克蘭危機，並就下一步雙邊交往的路線圖達成多項共識，包括安排英國能源安全和淨零排放大臣、教育大臣及科學、創新和技術大臣訪華。雙方同意加快籌備舉行中英經貿聯委會、衞生、產業合作等機制性對話，同時在金融服務、清潔能源、人工智能、全球治理、發展夥伴、網絡安全等方面合作。