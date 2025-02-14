東方日報A1：台氣爆炸毀商場　4死30傷

台灣台中市的新光三越百貨公司昨早發生氣體爆炸事故，最少4死30傷，死者包括兩名澳門居民。事發時，澳門一個四代人的七口之家正好路過百貨公司門口，遭氣體爆炸墮下的建築廢料波及，飛來橫禍令該家庭的56歲祖父、58歲祖母死亡、兩歲小孫女則重傷，一度出現心肺停止，幸搶救成功，目前於兒童深切治療部留醫，女童父母則受輕傷。台中當局初步調查發現，事發時大樓12樓美食街正在裝修，但當局沒收到申請，百貨公司將無限期停業至調查結果出爐，市政府將向新光三越罰款120萬元新台幣（約28.5萬港元）。

昨早11時左右，台中新光三越12樓忽然發生爆炸，驚悚一幕被馬路上車輛鏡頭拍下，事發時，12樓向街的一排玻璃外牆全部飛脫，威力驚人的爆炸後，大樓的10樓出現局部塌陷，12樓更是幾乎完全炸成廢墟，樓層內斷壁殘垣、管線垂吊；大樓的一樓廣場及馬路上都遺下大量建築物殘餘碎片。13樓的結構亦受事件影響。一名年約50歲女性被救出時已無生命迹象，隨後救援人員陸續發現當場不治的人士。截至晚上，台中當局更新氣爆事故造成4死30傷。

當地消防局在事發後即啟動重大傷亡通報，並把災害應變中心由3級提升為二級，消防部門派出27輛消防車和62名消防人員到場救援，台中市長盧秀燕到場視察，並透露氣爆發生時她身在市政府亦感覺到明顯震動。台中當局表示，涉事百貨公司11樓、12樓正在進行裝修工程，但當局並未收到施工申請，指百貨公司已違反建築法規定。

昨日的氣爆事故中，澳門一個七口之家剛逛完新光三越，步出館外沿人行道欲往隔壁另一間百貨公司便遇上氣爆，各人被高空墜下的磚塊及裝潢碎片砸傷。澳門籍姓鄧祖父當場死亡，澳門籍姓盧祖母失去呼吸心跳，送院後不治；其兩歲孫女則到院前昏迷，一度出現心肺停止，更因頭骨破裂造成腦水腫、腦出血，經急救後恢復生命迹象，目前於兒童深切治療部留醫，而曾祖母輕傷、女童父母手腳擦傷、24歲叔叔臉部撕裂傷。家人事後對於事發經過避而不談，而鄧父則在醫院辦理相關事宜。新光三越對罹難者家屬分別提供100萬元新台幣（約24萬港元），以表達最深切的哀痛與關懷。

另外兩名死者分別為34歲男子及24歲女子，兩人均為新光三越員工，其中男死者在12樓靠近安全梯位置被發現，到院前已無生命迹象；女子則於11樓至12樓的樓梯間被尋獲，送院後傷重不治。事件亦造成多人重傷，一名25歲管工頭部受傷，頭皮多處撕裂傷、耳朵出血，目前持續觀察救治，於深切治療部留醫。對於有傳因工程施工不慎挖斷瓦斯管線導致氣爆，當地天然氣公司澄清指，因應施工已於周一封閉天然氣管道，案發後入內勘查後確認天然氣管道完整，沒有漏氣及燃燒迹象，初步排除氣爆肇因與天然氣有關。

澳門旅遊局回覆查詢時指，高度關注事件並持續跟進情況，對死者家屬致以深切慰問，旅遊危機協助小組昨日已隨澳門紅十字會前往當地，為死者家屬和傷者提供適切協助。據台媒報道，澳門當局緊急協調家屬入台，由部分直系或旁系血親先到台處理事件。不過，由於涉事家庭人員有不同程度傷勢，牽涉事務繁瑣，包括如何處置遺體、重傷的兩歲小女孩後續醫療事宜。

本港入境處回覆查詢時表示，至今未有接獲港人求助，會繼續與旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展。台灣陸委會副主委梁文傑對事件表示遺憾，稱家屬如有任何需要，會積極提供必要的協助，如果家屬計劃來台處理，也將提供協助。

■本報綜合報道

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