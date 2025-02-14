廣州小學延長小息　鼓勵每天1節體育課

內地積極推動學生在學校課間小息有更充足的活動時間。（中新社圖片）

廣東省廣州市教育局近日公布，市內今年新學期將全面推行校園綜合體育活動不低於2小時，從今年春季學期開始，全市小學課間小息時長由10分鐘調整為15分鐘，初中下午課間小息同樣由10分鐘調整為15分鐘。

廣州市教育局形容，調整讓課間活動時間更加充足，「不再是匆忙接水、匆忙上洗手間、匆忙尋找玩伴」。另外，廣州市教育局明確，從今年春季學期起到秋季學期前，各區義務教育階段學校試點落實每天1節體育課的學校比例不少於30%。從今年秋季學期開始，全市義務教育階段學校100%落實每天1節體育課；鼓勵寄宿制學校結合實際情況，統籌安排每天的綜合體育活動。高中（中職）學校推動每周3至5節體育課，有條件的學校試點每天1節體育課，落實每天綜合體育活動時間不低於2小時要求。

市教育局表示，將制訂微課間小息體育活動指引，為各區各校推薦更科學、更多樣、更精彩的體育活動選擇，提升課間小息微運動質效。廣州市教育局指出，老師要控制好每一節課的時間，不要拖堂、不要擠佔課間小息時間，更不能限制學生課間小息自由。