獅虎獸消瘦惹議　動物園稱年紀大健康良好

浙江省寧波野生動物園裏一隻獅虎獸近日被指體形瘦弱、狀態堪憂，有網民質疑動物園飼養水平不佳。寧波市鄞州區自然資源和規劃分局周三（12日）表示，經調查了解，動物園對獅虎獸的飼養符合規範。

周二（11日）網傳影片所見，獅虎獸體形瘦削，脊背高聳，在場館內來回踱步。影片發布者表示，這隻獅虎獸幾年前狀態還不錯，但近年出現暴瘦的情況。有網民表示擔心，又發布了一張疑似該獅虎獸2017年的照片，可見其體形健碩，狀態良好。寧波野生動物園一名工作人員回應指，這隻獅虎獸年齡偏大，因為經常弓着背，顯得比較消瘦。經園區獸醫與營養師評估，其健康狀態良好。但該工作人員承認，部分動物展覽場館場地確實比較小，導致動物精神不佳，園區正擴建場地。

寧波市鄞州區自然資源和規劃分局表示，該獅虎獸不存在網民所說飼養不佳導致暴瘦的情況。牠今年已經12歲，目前健康狀況良好。工作人員又指出，一般獅虎獸壽命約15歲，該局會指導園方加強對牠的照料。對於園區其他動物場館狹小、動物精神不佳的問題，該局表示會向區內有關部門反映。