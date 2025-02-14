新光三越氣爆增至4死37傷　檢方訊問16人查疏忽

台灣台中市新光三越百貨公司周四（13日）發生氣體爆炸，增至4死37傷，其中澳門一家七口遭掉落重物砸中2死5傷。傷者中14人未出院，6人仍在深切治療病房。台媒周五（14日）報道，台中地檢署組成專案小組調查，檢警周四晚通知現場20名工人等錄口供，其中16人依證人身份移送至台中地檢署漏夜訊問，之後全數請回，無人轉列被告與強制處分。

專案小組派出6名檢察官，會同法醫、消防局火調小組、技師公會及氣體燃料業者調查，釐清包括新光三越是否向台中市府申請施工等部分，目前已完成初步現場勘查作業。事發前有民眾曾聞到燃氣味，也有工人表示聞到，雖然欣中天然氣公司強調日前已封塞燃氣管道，但不排除管內可能仍有燃氣等其他情況，檢察官將持續訊問現場工人，釐清事件起因。

台中市政府在事發後成立應變中心，展開大量傷患救護，分送多間醫院，仍有傷者收治在深切治療病房，包括臉部撕裂傷的32歲周姓工人、全身20%燒燙傷的39歲黃姓水電工人、頭部外傷的24歲姜姓男子等。而最年輕傷者、澳門籍2歲女童頭部重創，已轉往中國醫大兒童醫院搶救，緊急開刀後送入深切治療病房觀察，這3天是重要觀察期。

對於有傳事發時有人從高處炸飛至1樓死亡，台中市消防局長孫福佑澄清「並無此事」。法務部官員則指，目前本案已由台中地檢署檢察官針對有沒有人為疏忽、涉及公共危險、過失致死罪嫌部分開展偵查，依據《犯罪被害人權益保障法》規定，外國人在台灣境內因遭犯罪行為而死亡，亦可申請犯罪被害人補償金。