太空油刊憲列毒品　團體憂難以杜絕　倡引入三層預防機制

港府今日(14日)刊憲將「太空油」主要成分依托咪酯及3種類似物列為毒品，即日生效。社區藥物教育輔導會總幹事伍家順今日在電台節目上表示，雖有一定的阻嚇作用，但太空油已在香港流行超過兩年，難以徹底杜絕，建議引入三層預防機制。

伍家順指，「太空油毒品」如何買、如何吸食等資訊遍布年輕人圈子，要在短期內打壓未免過於樂觀，亦難以徹底杜絕，如「K仔」氯胺酮一樣，至今仍有很多青年吸食。他提議引入三層預防機制，針對高危青年的家長、教師、同學；有吸食電子煙及朋黨行為的高危青年及正在吸食太空油的年輕人，進行不同程度介入，並提供工作坊等資源，加強家長及教師認清太空油的禍害。

禁毒專員李基舜在同一節目表示，修例會對打擊「太空油毒品」加大阻嚇力，販運毒品刑罰最高可囚終身，並賦權執法機構更大權力，可向法庭申請充公販毒得益。李基舜稱，吸食毒品一向較為隱蔽，不擔心修例令太空油地下化，將會加強求助熱線服務，鼓勵吸食者主動求助，而社福機構將會主動找出隱藏吸食者。

除了依托咪酯，是次修例亦將美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯列為毒品。李表示，該3種是依托咪酯的類似物，與依托咪酯化學結構相近，有麻醉作用。政府過去化驗太空油時，曾化驗出約4公斤的類似物，因此一次過列入修訂令管制品，避免毒販藉機將這些化學物質加入「太空油毒品」並向年輕人推銷。早前引入「太空油毒品」快速測試，李基舜指，上月有2萬個前線警員，已接受相關訓練，利用試紙拘捕5人。他認為引入快速測試後，令太空油毒品無所遁形，對毒販及吸毒者是很大阻嚇。