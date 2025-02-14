24歲女樓管罹難　新光三越否認派往監工

台中新光三越百貨公司周四（13日）發生氣體爆炸，造成嚴重死傷，其中一名24歲林姓女樓管原預定過年後離職，沒想到卻在今次事故中遇難，另一名34歲陳姓男樓管也慘死。林女家屬痛批如此大的公司竟讓小女生去監工，而不找專業人員。新光三越澄清，兩名樓管當時在執行平日巡視工作，並非監督施工。

事發時在隔壁遠東百貨上班的林女男友表示，得知氣爆事故後趕緊聯絡女友，但一直打不通，結果女友家屬就說人已經在醫院，趕到現場時醫生說已無心跳，沒法搶救。他崩潰稱，從林女大學畢業時開始交往至今快兩年，不知道為何會讓她去施工樓層監督工程，跟廠商對接。

林女的小姑則稱，林女畢業後就到新光三越工作至今，是10至12樓的樓管，她曾和母親說過要去監督工程，預計過年後大約3月就會離職返回新竹。小姑指出新光三越從頭到尾都沒人和他們聯繫，直到看到媒體報道才得悉噩耗，最後是醫院打電話來通知，他們根本不想理會新光三越的慰問。另有網民指出事故中有四大「巧合」，包括是平日、剛開門沒多久、沒周年慶活動及中港路紅燈，故當時地面人流稀疏，或令更多人避過一劫。