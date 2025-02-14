內地女涉假學歷入讀港大　控辯雙方再作商討押3.28訊

一名內地女子涉嫌在申請入境香港期間，訛稱擁有美國哥倫比亞大學學位，並涉嫌以假學歷報讀香港大學碩士課程，及管有虛假的港大證書。她被控為取得入境證而作出虛假陳述、以欺騙手段取得服務及管有虛假文書罪，案件今（14日）在沙田裁判法院再訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至3月28日再訊，以便辯方跟同控方再作商討，被告續准保釋。

28歲女被告李思萱，持雙程證來港。控罪書上未有報稱職業。她被控為取得入境證而作出虛假陳述、以欺騙手段取得服務及管有虛假文書罪。控罪指她於2022年6月30日或前後，在香港為取得入境證，在一張申請來港就讀入境許可上，作出明知為虛假或自己亦不信為真的陳述，即聲稱自己在 2016年9月至2020年5月在哥倫比亞大學就讀。她另被控於2021年12月13日至 2024年7月19日，向香港大學職員訛稱自己擁有紐約市哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學，而不誠實地取得由香港大學提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。

被告另被控於2024年7月20日或前後，在香港，明知或相信有關虛假文書，即一張看來是由香港大學在同年6月12日發給她的證書，屬於虛假，而保管或控制該文書，意圖由她或他人，籍使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利。

案件編號：STCC2805/2024