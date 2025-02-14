關注照顧者和殘疾人士處境　議員指「共融」不應是口號

平機會認為市民對待殘疾人士的行為和態度，或因其認知及教育所致。

屯門蝴蝶邨昨日揭發的「伴屍」事件，令不少議員都關注照顧者的處境，批評當局仍未建立高危照顧者名冊，殘疾人士就業率未如理想，認為「共融」不應是口號。當局回應指，已向相關部門及公司索取名單及研究，亦有跟私隱專員公署討論如何解決私隱問題，又期望透過宣傳讓社會接受殘疾人士就業。

今日(14日)立法會一個小組委員會會議中，議員江玉歡批評，部分照顧者個案即使不是社署個案，也是香港的個案，政府只回答不是個別部門的跟進個案便是不共融。她說現時本港仍未有高危照顧者名冊，而外國已有人工智能協助識別及致電個案，指外國社會已經行得好前。她說最實質的方法是幫助殘疾人士就業，關注當局如何提升他們的就業率。

議員陳紹雄認為「共融」不應是口號，指現時仍有殘疾人士遭受不平等對待，舉例去年有巴黎殘奧金牌運動員被餐廳歧視。他關注政府如何針對殘疾歧視條例成效不彰之處，敦促政府不應只處理個別個案。

勞工及福利局康復專員陳偉偉回覆，指已向相關部門及公司索取名單及研究，亦有跟私隱專員公署討論如何解決私隱問題。他說政府施政方針有相關殘疾人士就業措施，期望透過宣傳讓社接受殘疾人士就業。

對於有殘奧運動員投訴被餐廳歧視，平等機會委員會行政總監朱崇文表示，當局已接觸肇事餐廳並提供培訓，「已經解決咗件事」，現時亦有和該運動員拍片進行公共教育工作。他認為市民對殘疾人士的行為和態度，或因其認知及教育所致，宜由基礎教育入手。

提及針對社會痛點的社會企業，議員陸瀚民指有部分的營運模式「唔係好掂」，一旦花光起動基金便宣布結業。他關注社企的盈利能力，以及能否開放其他非牟利團體申請成立社企的起動基金。陳偉偉認同社企經營狀況參差，希望未來的「愛心僱主」獎勵能推廣成功社企的營運模式，當局會審視申請資格。