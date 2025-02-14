美批中俄朝專制軸心　解放軍很快能以軍演掩飾攻台

美軍印太司令部司令帕帕羅周四（13日）在夏威夷出席檀香山防衞論壇時表示，以中國大陸在台灣周邊舉行的軍演廣泛程度研判，陸方很快就能以軍演掩護對台灣發動的攻擊。他又警告，中國、俄羅斯和北韓合作日益增加，稱之為「新興專制軸心」和「麻煩製造者三角」。

帕帕羅指出，解放軍近年在台灣周邊的活動顯著增加，更難以區別大規模軍演與實際的攻擊準備行動，每天都可能出現軍演實際上是掩飾作戰警號的情況。對於美方恐沒足夠武器應對台海戰爭，他承認美國彈藥庫即將用完，軍備維護工作積壓量增加，犯錯空間卻愈來愈小，美國對手已得悉情況並積極採取行動加以利用。他指出，美軍需加速取得並部署各式無人系統，而人工智能（AI）將是協助美國改善對潛在攻台行動早期預警能力的關鍵工具。

另對於美國海軍神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號和海洋測量船鮑迪奇號近日過航台海，卻沒公布動態和說明行動意涵，台媒引述知情人士分析指，很可能是為了低調「探勘」台海水文，藉此確保艦艇安全通過該爭議海域。知情人士又指，美軍已多年沒派測量船進入台灣海域，而鮑迪奇號8年前在南海執行任務時曾遭解放軍騷擾，甚至有水下滑翔器失竊。